Soirée 13 Desserts Traditionnels Dôme de cristal Carqueiranne
Soirée 13 Desserts Traditionnels Dôme de cristal Carqueiranne Samedi 13 décembre, 20h30 15€
Les membres du DESSERTS le groupe folklorique La Voio ont le plaisir de vous inviter à partager Les Treize samedi 13 Décembre 2025 à 20 h15
Contes racontés par Chiron Gilbert
Baleti animé par Lei Tulipan
Place de la République 83320 Carqueiranne
Entrée 15 € adulte ; gratuit enfant moins de 8 ans
Place à retirer à la foire aux santons de Carqueiranne avant le 11 déc.
Renseignement : 06 51 69 17 23 de 14h à 18h
0651691723
Dôme de cristal place de la république 83320 Carqueiranne 83320 Var