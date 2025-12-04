Soirée 13 Desserts Traditionnels Dôme de cristal Carqueiranne Samedi 13 décembre, 20h30 15€

Les membres du DESSERTS le groupe folklorique La Voio ont le plaisir de vous inviter à partager Les Treize samedi 13 Décembre 2025 à 20 h15

Contes racontés par Chiron Gilbert

Baleti animé par Lei Tulipan

Place de la République 83320 Carqueiranne

Entrée 15 € adulte ; gratuit enfant moins de 8 ans

Place à retirer à la foire aux santons de Carqueiranne avant le 11 déc.

Renseignement : 06 51 69 17 23 de 14h à 18h

0651691723

Dôme de cristal place de la république 83320 Carqueiranne 83320 Var