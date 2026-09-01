Informations pratiques

Brou

Soirée 1980

Salle des Fêtes Brou Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Soirée 1980 animée par Johan Morgan Orchestra et son DJ « Le Marquis », organisée par Tout Pour La Musique.

Les meilleures tenues 1980 seront récompensées.

Réservation par téléphone ou au magasin Tout Pour la Musique.

Foodtruck / hamburgers sur place. 20 .

Salle des Fêtes Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 11 40 82 81

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English :

A 1980s-themed party featuring the Johan Morgan Orchestra and DJ « Le Marquis, » organized by Tout Pour La Musique.

Prizes will be awarded for the best 1980s outfits.

L’événement Soirée 1980 Brou a été mis à jour le 2026-09-10 par OT GRAND CHATEAUDUN