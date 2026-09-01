Soirée 1980 Brou
samedi 26 septembre 2026 · Brou
Informations pratiques
Brou
Soirée 1980
Salle des Fêtes Brou Eure-et-Loir
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Soirée 1980 animée par Johan Morgan Orchestra et son DJ « Le Marquis », organisée par Tout Pour La Musique.
Les meilleures tenues 1980 seront récompensées.
Réservation par téléphone ou au magasin Tout Pour la Musique.
Foodtruck / hamburgers sur place. 20 .
Salle des Fêtes Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 11 40 82 81
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English :
A 1980s-themed party featuring the Johan Morgan Orchestra and DJ « Le Marquis, » organized by Tout Pour La Musique.
Prizes will be awarded for the best 1980s outfits.
L’événement Soirée 1980 Brou a été mis à jour le 2026-09-10 par OT GRAND CHATEAUDUN
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