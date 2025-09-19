Soirée 24h de mix Twenty4radio La Bam Brasserie Périgueux
Soirée 24h de mix Twenty4radio La Bam Brasserie Périgueux vendredi 19 septembre 2025.
La Bam Brasserie 105 Rue Pierre Magne Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-20
2025-09-19 2025-09-20
Horaires à suivre sur leur page Facebook & Instagram
La Bam Brasserie 105 Rue Pierre Magne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 82 01 57 contact@bam-brasserie.fr
English : Soirée 24h de mix Twenty4radio
Follow the schedule on their Facebook & Instagram pages
German : Soirée 24h de mix Twenty4radio
Stundenpläne auf ihrer Facebook- & Instagram-Seite verfolgen
Italiano :
Seguite il programma sulle loro pagine Facebook e Instagram
Espanol : Soirée 24h de mix Twenty4radio
Siga la programación en sus páginas de Facebook e Instagram
L'événement Soirée 24h de mix Twenty4radio Périgueux a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Communal de Périgueux