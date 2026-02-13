SOIRÉE 30/30 URBAIN & RICHARD SABAK, Théâtre Molière, Bordeaux

SOIRÉE 30/30 URBAIN & RICHARD SABAK Mercredi 18 mars, 21h00 Théâtre Molière Gironde

25 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T21:00:00+01:00 – 2026-03-18T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T21:00:00+01:00 – 2026-03-18T22:00:00+01:00

Pas de blabla inutile, pas de longue mise en place : ici, on va droit au but, comme un bon sketch ou un café serré.

30 / 30, c’est le concept idéal pour les curieux, les pressés, les amoureux de la nouveauté ou ceux qui n’arrivent jamais à choisir entre deux artistes.

Une heure de show, deux styles, deux univers, un seul objectif : vous faire passer une soirée mémorable.

Que vous veniez pour découvrir ou redécouvrir des talents de la scène stand-up, vous repartirez avec des punchlines plein la tête.

Prêt à faire 30/30 sur l’échelle du bonheur ?

Théâtre Molière 33 Rue du Temple, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.box.fr/reserver/les-30-30/2100667 »}]

Le 18 mars 2025, le Théâtre Molière à Bordeaux devient le terrain de jeu de deux humoristes qui ont une mission : vous faire exploser de rire en 30 minutes chrono chacun. HUMOUR FESTIVAL