Soirée 30 ans du Crémant du Jura Hauteroche

Nous avons le plaisir de vous convier à une soirée exceptionnelle, à la Maison du Vigneron à Crançot, afin de célébrer les 30 ans de l’appellation Crémant du Jura.
Au programme
Visite des ateliers
Dégustation de crémants du Jura
Apéritif dinatoire
Ambiance conviviale
Hauteroche 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 61 35 anne-claire.crestanello@maisonduvigneron.fr
