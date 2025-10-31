Soirée 30 ans du Crémant du Jura Hauteroche

Hauteroche Jura

Début : 2025-10-31 18:30:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Nous avons le plaisir de vous convier à une soirée exceptionnelle, à la Maison du Vigneron à Crançot, afin de célébrer les 30 ans de l’appellation Crémant du Jura.

Au programme

Visite des ateliers

Dégustation de crémants du Jura

Apéritif dinatoire

Ambiance conviviale

Tarif spécial valable uniquement pendant la soirée .

Hauteroche 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 61 35 anne-claire.crestanello@maisonduvigneron.fr

