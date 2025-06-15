SOIRÉE 31 AU THÉÂTRE MUNICIPAL Béziers

SOIRÉE 31 AU THÉÂTRE MUNICIPAL

Un réveillon en musique avec opérettes et jazz, de Strauss à Coltrane, porté par des artistes d’exception… le tout savouré autour d’une assiette gourmande !

Le réveillon du Nouvel An est l’occasion rêvée de terminer l’année en beauté. Et quoi de mieux qu’un concert accompagné de douceurs dans un cadre chaleureux ? Le foyer spectateur du théâtre vous accueille le 31 décembre pour une soirée festive alliant musique et gourmandises.

Au programme la soprano Marie Sénié, accompagnée au piano par Anne Pagès-Boisset, vous fera redécouvrir les plus beaux airs d’opérette, de Jacques Offenbach à La Chauve-Souris de Johann Strauss, en passant par La Veuve Joyeuse de Franz Lehar.

La soirée se poursuivra en swing avec un duo jazz le pianiste Benjamin Thiébault et la chanteuse Émilie Ayer interpréteront des œuvres de Gershwin, Fats Waller, Clifford Brown, mais aussi Bill Evans, Herbie Hancock, Chick Corea, Wayne Shorter et John Coltrane.

Le tout accompagné d’une assiette gourmande pour célébrer la nouvelle année en musique et en saveurs ! .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

English :

A musical New Year’s Eve featuring operettas and jazz, from Strauss to Coltrane, performed by exceptional artists? all savoured over a gourmet plate!

German :

Ein musikalischer Silvesterabend mit Operetten und Jazz, von Strauss bis Coltrane, getragen von außergewöhnlichen Künstlern… und das Ganze genossen um einen Feinschmeckerteller herum!

Italiano :

Un Capodanno musicale con operette e jazz, da Strauss a Coltrane, eseguite da artisti d’eccezione, il tutto gustato davanti a un piatto gourmet!

Espanol :

Una Nochevieja musical con operetas y jazz, de Strauss a Coltrane, interpretados por artistas excepcionales… ¡todo ello degustado en un plato gourmet!

