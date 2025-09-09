Soirée 40 / 40 Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux

Soirée 40 / 40 Mardi 9 septembre, 18h30 Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine Gironde

Entrée libre

Début : 2025-09-09T18:30:00 – 2025-09-09T22:00:00

Fin : 2025-09-09T18:30:00 – 2025-09-09T22:00:00

Elle sera l’occasion de donner la parole à d’anciens étudiants et étudiantes sur leurs projets, engagements ou activités. Elle s’incrit dans le cadre de la 2ème édition de la programmation École en scène*.

Témoignages de parcours post diplôme :

PAUL LECOMTE et VICTOR LEBRUN, Atelier Sur la piste (La Réole)

JANY LESSIRE, architecte enseignante, membre d’Architectes Sans Frontières

MAGDA MEZIANE, illustratrice et architecte D.E. (sous réserve)

ROMANE MASSET, architecte et menuisière (sous réserve)

Présentation de la résidence d’architecture « Terre nourricière » en cours à Rauzan (33) par les résidents LAURA CHEVALIER, architecte et HUGO GOMEZ, céramiste

40 / 40

L’installation fait référence aux 40 premières heures et aux 40 dernières minutes à l’école : les premiers travaux des étudiants de licence 1 voisinent avec les projets de fin d’étude (PFE) des étudiants de master 2.

Ouverture exceptionnelle les 20 et 21.09 de 13h00 à 17h00, pour les Journées européennes du patrimoine.

PARTENAIRES

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES / ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE DE BORDEAUX / RUMEURS RADIO

Installation 40/40 encadrée par les enseignants Fabienne Darricau et David Delesalle (Licence 1), Vincent Arné et Aline Rodrigues Lefort (Master 2), avec la participation des étudiants Céleste Brodeur, Guilhem Boissière et Alexandra Roscovanu (L1) et Anna Favre, Laïka Lubin et Florine Mberi (M1).

*Ce projet de 5 mois est conçu avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine. Il constitue une immersion dans le monde de l’enseignement de l’architecture avec des workshops, installations, conférences et expositions du 17 avril au 21 septembre 2025.

Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le 308MA, en collaboration avec l'école nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux, vous invite à une soirée de présentations autour de l'installation 40/40.

MP – Projet Apolline Baudoin, Soulac sur Mer