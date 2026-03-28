Soirée 50 ans de l’APE Salle Communale Roussy-le-Village
Soirée 50 ans de l’APE Salle Communale Roussy-le-Village samedi 25 avril 2026.
Soirée 50 ans de l’APE
Salle Communale 18 Rue Neuve Roussy-le-Village Moselle
Tarif : – – EUR
16
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 18:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
50 ans, ça se fête, et pas à moitié !
Au programme Danseuse orientale, DJ, couscous. Merci de préciser avec qui vous souhaitez être à table au moment de la réservation. Date limite pour les réservations le 21 avril 2026.Tout public
16 .
Salle Communale 18 Rue Neuve Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est ape.roussy.dodenom@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
50 years is something to celebrate, and not by halves!
On the program: Oriental dancer, DJ, couscous. Please specify with whom you wish to sit at table when booking. Deadline for reservations: April 21, 2026.
L’événement Soirée 50 ans de l’APE Roussy-le-Village a été mis à jour le 2026-03-28 par OT CATTENOM ET ENVIRONS