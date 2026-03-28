Soirée 50 ans de l’APE Salle Communale Roussy-le-Village

Soirée 50 ans de l’APE

Salle Communale 18 Rue Neuve Roussy-le-Village Moselle

Tarif : – – EUR

16

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 18:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

50 ans, ça se fête, et pas à moitié !

Au programme Danseuse orientale, DJ, couscous. Merci de préciser avec qui vous souhaitez être à table au moment de la réservation. Date limite pour les réservations le 21 avril 2026.Tout public

16 .

Salle Communale 18 Rue Neuve Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est ape.roussy.dodenom@gmail.com

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English :

50 years is something to celebrate, and not by halves!

On the program: Oriental dancer, DJ, couscous. Please specify with whom you wish to sit at table when booking. Deadline for reservations: April 21, 2026.

L’événement Soirée 50 ans de l’APE Roussy-le-Village a été mis à jour le 2026-03-28 par OT CATTENOM ET ENVIRONS