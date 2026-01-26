Soirée 80-90 Saint-Mexant

Soirée 80-90 Saint-Mexant samedi 7 février 2026.

Saint-Mexant Corrèze

Tarif : – –

Début : 2026-02-07
2026-02-07

Soirée 80-90avec DJ Manu di Bang
Entrée 10€ + 1 boisson offerte gratuit pour les -12 ans
Assiette Tapas
Concours de déguisement
Organisée par le club de foot Favars Saint Mexant   .

Saint-Mexant 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 18 97 36 

