Soirée 80-90 Saint-Mexant
Soirée 80-90 Saint-Mexant samedi 7 février 2026.
Soirée 80-90
Saint-Mexant Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Soirée 80-90avec DJ Manu di Bang
Entrée 10€ + 1 boisson offerte gratuit pour les -12 ans
Assiette Tapas
Concours de déguisement
Organisée par le club de foot Favars Saint Mexant .
Saint-Mexant 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 18 97 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée 80-90
L’événement Soirée 80-90 Saint-Mexant a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze