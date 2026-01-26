Soirée 80-90

Saint-Mexant Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Soirée 80-90avec DJ Manu di Bang

Entrée 10€ + 1 boisson offerte gratuit pour les -12 ans

Assiette Tapas

Concours de déguisement

Organisée par le club de foot Favars Saint Mexant .

Saint-Mexant 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 18 97 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée 80-90

L’événement Soirée 80-90 Saint-Mexant a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze