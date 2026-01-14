Soirée 80-90’s Éguzon-Chantôme
Rue Camille Toussaints Éguzon-Chantôme Indre
Soirée année 80 -90’s par DJ Freddy, organisé par l’association Zumb’amigos à Eguzon.
Rue Camille Toussaints Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 12 43 70
English :
80s-90s party with DJ Freddy, organized by the Zumb’amigos association in Eguzon.
