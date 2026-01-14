Soirée 80-90’s

Rue Camille Toussaints Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 21:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Soirée année 80 -90’s par DJ Freddy, organisé par l’association Zumb’amigos à Eguzon.

.

Rue Camille Toussaints Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 12 43 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

80s-90s party with DJ Freddy, organized by the Zumb’amigos association in Eguzon.

L’événement Soirée 80-90’s Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Vallée de la Creuse