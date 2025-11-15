Soirée 80’/90’s et repas Rives
Soirée 80’/90’s et repas Rives samedi 15 novembre 2025.
Soirée 80’/90’s et repas
Salle des fêtes de Rives Rives Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Le comité des fêtes de Rives vous attend nombreux pour une soirée années 80 et 90 avec repas (réservation souhaitée avant le 7 novembre).
Au menu tourin blanquette de veau fromage dessert (vin et café compris)
L’ambiance sera assurément festive !
Pensez à apporter vos assiettes et vos couverts. .
Salle des fêtes de Rives Rives 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 33 53 15
English : Soirée 80’/90’s et repas
German : Soirée 80’/90’s et repas
Italiano :
Espanol : Soirée 80’/90’s et repas
L’événement Soirée 80’/90’s et repas Rives a été mis à jour le 2025-10-23 par OT Coeur de Bastides