Soirée 80’/90’s et repas

Salle des fêtes de Rives Rives Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Le comité des fêtes de Rives vous attend nombreux pour une soirée années 80 et 90 avec repas (réservation souhaitée avant le 7 novembre).

Au menu tourin blanquette de veau fromage dessert (vin et café compris)

L’ambiance sera assurément festive !

Pensez à apporter vos assiettes et vos couverts. .

Salle des fêtes de Rives Rives 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 33 53 15

English : Soirée 80’/90’s et repas

German : Soirée 80’/90’s et repas

Italiano :

Espanol : Soirée 80’/90’s et repas

L’événement Soirée 80’/90’s et repas Rives a été mis à jour le 2025-10-23 par OT Coeur de Bastides