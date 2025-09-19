Soirée 80 à nos jours ! Lesneven
Soirée 80 à nos jours ! Lesneven samedi 28 février 2026.
Soirée 80 à nos jours !
L’Atelier Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28 01:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Ambiance assurée par Podium Animation !
Venez danser et vous amuser pour la 2nde édition dans cette belle salle l’atelier de Lesneven. .
L’Atelier Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 60 66 37 89
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée 80 à nos jours ! Lesneven a été mis à jour le 2025-09-19 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne