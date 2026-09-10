Informations pratiques

Chevanceaux

Soirée 80 à nos jours « Ruban Rose »

le bourg Salle des fêtes de Chevanceaux Chevanceaux Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Boisson offerte avec l’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 21:00:00

fin : 2026-10-10 02:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Les tritons Chevancelais vous invitent à faire la fête le 10 octobre de 21h à 2H du matin, l’ensemble des bénéfices seront reversés à l’association Ruban Rose.

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le bourg Salle des fêtes de Chevanceaux Chevanceaux 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lestritonschevancelais@gmail.com

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English :

The Chevancelais Tritons invite you to come party on October 10 from 9 p.m. to 2 a.m.; all proceeds will be donated to the Ruban Rose association.

L’événement Soirée 80 à nos jours « Ruban Rose » Chevanceaux a été mis à jour le 2026-09-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge