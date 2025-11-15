Soirée 80 rue de Toul Choloy-Ménillot

Soirée 80

rue de Toul Salle des fêtes Choloy-Ménillot Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15 23:59:00

Date(s) :

2025-11-15

Le Foyer rural de Choloy-Ménillot vous invite à sa Soirée Année 80 ! Venez danser, chanter et célébrer cette époque mythique avec nous.

La soirée est désormais ouverte à tout le monde, alors n’hésitez pas à en parler autour de vous !

Réservez vite votre place, les inscriptions se remplissement rapidement.

Aucune réservation de table pour la soirée.Tout public

English :

The Foyer rural de Choloy-Ménillot invites you to its Soirée Année 80! Come dance, sing and celebrate this mythical era with us.

The evening is now open to everyone, so don’t hesitate to spread the word!

Reserve your place now, as registrations are filling up fast.

No table reservations for the evening.

German :

Das Foyer rural von Choloy-Ménillot lädt Sie zu seinem 80er-Jahre-Abend ein! Tanzen, singen und feiern Sie mit uns diese mythische Epoche.

Der Abend ist nun für alle offen, also zögern Sie nicht, anderen davon zu erzählen!

Reservieren Sie sich schnell Ihren Platz, die Anmeldungen füllen sich schnell.

Es gibt keine Tischreservierungen für den Abend.

Italiano :

Il Foyer rural de Choloy-Ménillot vi invita alla sua serata anni ’80! Venite a ballare, cantare e festeggiare con noi quest’epoca leggendaria.

La serata è aperta a tutti, quindi non esitate a spargere la voce!

Prenotate subito il vostro posto, perché le iscrizioni si stanno esaurendo rapidamente.

Non è possibile prenotare i tavoli per la serata.

Espanol :

El Foyer rural de Choloy-Ménillot le invita a su Velada de los 80 Ven a bailar, cantar y celebrar esta época legendaria con nosotros.

La velada ya está abierta a todo el mundo, así que no dudes en correr la voz

Reserve rápidamente su plaza, ya que las inscripciones se están llenando rápidamente.

No se reservan mesas para la velada.

