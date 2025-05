SOIREE 80 PARTY – Puimisson, 17 mai 2025 07:00, Puimisson.

Hérault

SOIREE 80 PARTY rue des Prairies Puimisson Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Animation Musicale POP ROCK Années 80

Spectacle GRATUIT pour tout Public

Buvette et Snacking

rue des Prairies

Puimisson 34480 Hérault Occitanie +33 6 70 46 63 23 comite.puimisson@gmail.com

English :

80’s POP ROCK Musical Entertainment

FREE show for all audiences

Refreshments and snacks

German :

Musikalische Unterhaltung POP ROCK 80er Jahre

KOSTENLOSE Vorstellung für jedes Publikum

Getränke und Snacks

Italiano :

Intrattenimento musicale POP ROCK anni ’80

Spettacolo GRATUITO per tutti i tipi di pubblico

Rinfreschi e spuntini

Espanol :

Entretenimiento musical POP ROCK de los 80

Espectáculo GRATUITO para todos los públicos

Refrescos y aperitivos

