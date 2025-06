Soirée 80 • Patrick Fradin Cours Lafayette Cusset 10 juillet 2025 07:00

Rendez-vous au Café des Cours de Cusset à partir de 19h pour une soirée conviviale, festive et pleine de bonne humeur avec Patrick Fradin qui vous fera danser toute la soirée au son de l’accordéon, des tubes disco et des années 80’.

Cours Lafayette Café des Cours

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 37 16 95

English :

Join us at the Café des Cours in Cusset from 7pm for a friendly, festive evening full of good cheer with Patrick Fradin, who will keep you dancing all evening to the sound of accordion, disco hits and 80s music….

German :

Ab 19 Uhr können Sie im Café des Cours in Cusset einen geselligen, festlichen und gut gelaunten Abend mit Patrick Fradin verbringen, der Sie den ganzen Abend zu Akkordeonmusik, Disco- und 80er-Jahre-Hits tanzen lassen wird.

Italiano :

Unitevi a noi al Café des Cours di Cusset a partire dalle 19.00 per una serata amichevole, festosa e piena di buon umore con Patrick Fradin, che vi farà ballare tutta la notte al suono della fisarmonica, delle hit da discoteca e degli anni ’80?

Espanol :

Únase a nosotros en el Café des Cours de Cusset a partir de las 19.00 h para disfrutar de una velada festiva y llena de buen humor con Patrick Fradin, que le hará bailar toda la noche al son del acordeón, de los éxitos de la música disco y de los años 80…

