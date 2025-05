Soirée 80′ – Puttelange-lès-Thionville, 24 mai 2025 19:00, Puttelange-lès-Thionville.

Moselle

Soirée 80′ 2 Rue principale Puttelange-lès-Thionville Moselle

Tarif : 25 EUR

25

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2025-05-24 19:00:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Repas dansant organisé par l’APE et animé par DJ Aldo. Le dress code fluo. Sur réservation.

Sortez vos vestes à épaulettes et les boules à facette pour la soirée 80’s organisée par l’association l’APE.

DJ Aldo enflammera la piste avec les meilleures musiques de la décennie, de quoi danser jusqu’au bout de la nuit. Pour compléter la soirée, il y aura de quoi vous régaler avec un menu complet lasagne maison, salade tiramisu et café. C’est le moment de ressortir vos leggins fluo pour respecter le dress code de la soirée.Tout public

25 .

2 Rue principale

Puttelange-lès-Thionville 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 82 57 44

English :

Dinner dance organized by the APE and hosted by DJ Aldo. Dress code: fluorescent. Reservations required.

Get out your epaulette jackets and facet balls for the 80’s party organized by the APE association.

DJ Aldo will set the dancefloor alight with the best music of the decade, and you’ll be dancing the night away. To round off the evening, there’ll be a full menu: homemade lasagne, tiramisu salad and coffee. Now’s the time to get out your fluorescent leggings to comply with the evening’s dress code.

German :

Tanzmahl, das von der EV organisiert und von DJ Aldo moderiert wird. Der Dresscode: fluoreszierend. Mit Reservierung.

Holen Sie Ihre Jacken mit Schulterpolstern und Discokugeln für den von der EV organisierten 80er-Jahre-Abend heraus.

DJ Aldo wird die Tanzfläche mit der besten Musik des Jahrzehnts zum Glühen bringen, so dass Sie bis zum Ende der Nacht tanzen können. Um den Abend abzurunden, gibt es ein komplettes Menü: hausgemachte Lasagne, Tiramisu-Salat und Kaffee. Es ist an der Zeit, Ihre neonfarbenen Leggins wieder hervorzuholen, um den Dresscode des Abends einzuhalten.

Italiano :

Cena danzante organizzata dall’APE e condotta da DJ Aldo. Codice di abbigliamento: fluorescente. Prenotazione obbligatoria.

Tirate fuori le giacche a spalline e le palline a faccetta per la festa anni ’80 organizzata dall’associazione APE.

DJ Aldo infiammerà la pista da ballo con la migliore musica del decennio, per farvi ballare tutta la notte. Per concludere la serata, vi sarà offerto un menu completo: lasagne fatte in casa, insalata di tiramisù e caffè. È il momento di tirare fuori i leggings fluorescenti per rispettare il dress code della serata.

Espanol :

Cena con baile organizada por la APE y presentada por DJ Aldo. Código de vestimenta: fluorescente. Reserva obligatoria.

Saca tus chaquetas de charretera y tus bolas facetadas para la fiesta de los 80 organizada por la asociación APE.

DJ Aldo animará la pista de baile con la mejor música de la década, para que bailes toda la noche. Para completar la velada, disfrutarás de un menú completo: lasaña casera, ensalada de tiramisú y café. Ahora es el momento de sacar los leggings fluorescentes para cumplir con el código de vestimenta de la noche.

