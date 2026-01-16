Soirée 80′ Salle du Castel Park Surgères

Soirée 80′

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Soirée années 80 animée par Star Flash.

Buvette et restauration avec des planches apéro mixtes (fromages et charcuterie) sur réservation jusqu’au 22 février.

.

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 84 34 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

80s party hosted by Star Flash.

Refreshments and mixed appetizers (cheese and charcuterie) available on reservation until February 22.

L’événement Soirée 80′ Surgères a été mis à jour le 2026-01-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin