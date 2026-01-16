Soirée 80′ Salle du Castel Park Surgères
Soirée 80′ Salle du Castel Park Surgères samedi 28 février 2026.
Soirée 80′
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Soirée années 80 animée par Star Flash.
Buvette et restauration avec des planches apéro mixtes (fromages et charcuterie) sur réservation jusqu’au 22 février.
.
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 84 34 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
80s party hosted by Star Flash.
Refreshments and mixed appetizers (cheese and charcuterie) available on reservation until February 22.
L’événement Soirée 80′ Surgères a été mis à jour le 2026-01-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin