Soirée 808 Bloom Café des Champs Libres Rennes Samedi 28 mars, 20h30 Ille-et-Vilaine
Lumière sur les acteur-ices de la scène hip hop rennaise, avec les artistes émergent.es : Azam, Booh, Ange Kae, Zedkara, Suz en live et les DJ Sets d’Ama et de Vlone
Association **808 Bloom**, a pour objectif la promotion des artistes émergent.es à Rennes. Nous organisons des interviews, des sessions freestyles et des ateliers d’éducation populaire.
[https://www.instagram.com/808_bloom/](https://www.instagram.com/808_bloom/)
Début : 2026-03-28T20:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-29T00:30:00.000+01:00
Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine