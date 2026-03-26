Soirée 80’s 90’s 2000’s Breteil
Soirée 80’s 90’s 2000’s Breteil samedi 4 avril 2026.
Soirée 80’s 90’s 2000’s
Breteil Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
L’association Urban Breizh vous propose une soirée années 80’s, 90’s et 2000’s le 04 avril à la salle Yvon Charlès de Breteil à partir de 20h.
Restauration et buvette sur place.
Entrée gratuite. .
Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée 80’s 90’s 2000’s Breteil a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Montfort Communauté