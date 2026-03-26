Soirée 80’s 90’s 2000’s

Breteil Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

L’association Urban Breizh vous propose une soirée années 80’s, 90’s et 2000’s le 04 avril à la salle Yvon Charlès de Breteil à partir de 20h.

Restauration et buvette sur place.

Entrée gratuite. .

Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Soirée 80’s 90’s 2000’s Breteil a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Montfort Communauté