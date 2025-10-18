Soirée 80’s 90’s Maison du temps libre Rochechouart

Maison du temps libre Avenue Jean Jaurès Rochechouart Haute-Vienne

Préparez vos paillettes et vos tenues fluo la fête s’annonce haute en couleurs à Rochechouart ! Le MCTR Les Vasions vous convie à une grande soirée années 80/90 à partir de 19h à la Maison du Temps Libre. Ambiance rétro garantie, avec musique culte, bonne humeur et dress code étincelant pour plonger au cœur de ces décennies mythiques. Côté gourmandise, régalez-vous d’un velouté de légumes, d’un savoureux bœuf bourguignon, accompagné d’un gratin dauphinois, avant de finir sur une tarte aux pommes (café offert !). Réservation obligatoire places limitées, ne tardez pas ! Une soirée conviviale et festive à partager entre amis ou en famille, où souvenirs et rires seront au rendez-vous ! Concours du meilleur déguisement à vos costumes, un prix sera décerné à la tenue la plus originale ! .

Maison du temps libre Avenue Jean Jaurès Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 79 83 88

L’événement Soirée 80’s 90’s Rochechouart a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Porte Océane du Limousin