Soirée 80’s au O’Bon Vivant MADIRAN Madiran

Soirée 80’s au O’Bon Vivant
MADIRAN 32 Route du Vignoble Madiran Hautes-Pyrénées
Tarif : 7 – 7 – 23 EUR
Début : 2025-11-29 19:00:00
2025-11-29
Soirée musicale au restaurant O’Bon Vivant !
Une soirée tapas animée par Eric music aux sons des années 80, bref, tout ce qu’il faut pour un moment convivial décontracté.
Formule 80’S (salée + café gourmand) à 23€
Planche salée à 18€
Café gourmand à 7€
Amenez vos amis, votre bonne humeur et votre plus beau sourire. Une soirée mémorable où la bonne bouffe et le bon son seront rois !
MADIRAN 32 Route du Vignoble Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 67 23
English :
Musical evening at the O’Bon Vivant restaurant!
? A tapas evening hosted by Eric Music with 80s sounds, in short, everything you need for a relaxed, convivial evening.
80’S formula (savoury + gourmet coffee) at 23?
Savory platter at 18?
Gourmet coffee 7?
Bring your friends, your good mood and your best smile. A memorable evening of good food and good sound!
German :
Musikalischer Abend im Restaurant O’Bon Vivant!
? Ein von Eric Music moderierter Tapas-Abend mit Klängen der 80er Jahre, kurzum alles, was man für einen entspannten geselligen Moment braucht.
Formel 80’S (salzig + Gourmetkaffee) 23?
Salziges Brett 18?
Gourmet-Kaffee 7?
Bringen Sie Ihre Freunde, Ihre gute Laune und Ihr schönstes Lächeln mit. Ein unvergesslicher Abend mit gutem Essen und gutem Sound!
Italiano :
Serata musicale al ristorante O’Bon Vivant!
? Una serata di tapas condotta da Eric Musica al suono degli anni ’80, insomma, tutto ciò che serve per una serata rilassata e conviviale.
Menu 80 (salato + caffè gourmet) a 23?
Piatto salato a 18?
Caffè gourmet per 7?
Portate i vostri amici, il vostro buon umore e il vostro miglior sorriso. Una serata memorabile all’insegna del buon cibo e del buon suono!
Espanol :
¡Noche musical en el restaurante O’Bon Vivant!
? Una velada de tapas a cargo de Eric Música al son de los años 80, en resumen, todo lo necesario para una velada distendida y agradable.
Menú 80?S (salado + café gourmet) a 23?
Plato salado por 18?
Café gourmet por 7?
Trae a tus amigos, tu buen humor y tu mejor sonrisa. ¡Una velada memorable de buena comida y buen sonido!
