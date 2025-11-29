Soirée 80’s au O’Bon Vivant MADIRAN Madiran

Soirée 80’s au O’Bon Vivant

Soirée musicale au restaurant O’Bon Vivant !

Une soirée tapas animée par Eric music aux sons des années 80, bref, tout ce qu’il faut pour un moment convivial décontracté.

Formule 80’S (salée + café gourmand) à 23€

Planche salée à 18€

Café gourmand à 7€

Amenez vos amis, votre bonne humeur et votre plus beau sourire. Une soirée mémorable où la bonne bouffe et le bon son seront rois !

MADIRAN 32 Route du Vignoble Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 67 23

English :

Musical evening at the O’Bon Vivant restaurant!

? A tapas evening hosted by Eric Music with 80s sounds, in short, everything you need for a relaxed, convivial evening.

80’S formula (savoury + gourmet coffee) at 23?

Savory platter at 18?

Gourmet coffee 7?

Bring your friends, your good mood and your best smile. A memorable evening of good food and good sound!

German :

Musikalischer Abend im Restaurant O’Bon Vivant!

? Ein von Eric Music moderierter Tapas-Abend mit Klängen der 80er Jahre, kurzum alles, was man für einen entspannten geselligen Moment braucht.

Formel 80’S (salzig + Gourmetkaffee) 23?

Salziges Brett 18?

Gourmet-Kaffee 7?

Bringen Sie Ihre Freunde, Ihre gute Laune und Ihr schönstes Lächeln mit. Ein unvergesslicher Abend mit gutem Essen und gutem Sound!

Italiano :

Serata musicale al ristorante O’Bon Vivant!

? Una serata di tapas condotta da Eric Musica al suono degli anni ’80, insomma, tutto ciò che serve per una serata rilassata e conviviale.

Menu 80 (salato + caffè gourmet) a 23?

Piatto salato a 18?

Caffè gourmet per 7?

Portate i vostri amici, il vostro buon umore e il vostro miglior sorriso. Una serata memorabile all’insegna del buon cibo e del buon suono!

Espanol :

¡Noche musical en el restaurante O’Bon Vivant!

? Una velada de tapas a cargo de Eric Música al son de los años 80, en resumen, todo lo necesario para una velada distendida y agradable.

Menú 80?S (salado + café gourmet) a 23?

Plato salado por 18?

Café gourmet por 7?

Trae a tus amigos, tu buen humor y tu mejor sonrisa. ¡Una velada memorable de buena comida y buen sonido!

