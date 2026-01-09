Soirée 80’s Charleville-Mézières

Soirée 80’s

75 Forest avenue, 75 avenue Forest Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

1ère soirée 80’s de l’année !Repas en buffet libre servicePour cette date on change de DJ ! Chris se chargera de la prog.Attention nouvelle plateforme de réservation, il convient de remplir la case désire être à la table de !N’oubliez pas de remplir cette case avec le nom de réservation de vos amis pour être installé ensemble.Billetterie

.

75 Forest avenue, 75 avenue Forest Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 00 00

English :

1st 80’s party of the year!self-service buffet mealFor this date, we’re changing DJs! Chris will be in charge of the prog.Attention new booking platform, please fill in the box wishes to be at the table of ! Don’t forget to fill in this box with the booking name of your friends to be seated together.Tickets

