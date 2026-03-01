Soirée 80’s Châtel-sur-Moselle

Soirée 80’s

Réservez votre 21 mars au soir et venez vous déhancher sur la piste ! Le temps d’une soirée la Forteresse de Châtel-sur-Moselle a La fièvre du samedi soir et comme John Travolta elle ne pense qu’à faire la fête. Alors enfilez vos plus beaux jeans, appelez vos copains-copines et c’est parti pour une nuit pleine de nostalgie !

Au programme de la musique, de la danse (voire même beaucoup de danse), des quizz, des karaokés et bien plus encore… Pour vous rafraichir et vous sustenter après avoir swingué, une buvette et des en-cas seront à votre disposition.

Et puisque vous ne pouvez pas non plus monopoliser le dancefloor, l’équipe de Libr’Action, accompagnée de son DJ, sera là pour vous montrer ce que c’est la danse, la vraie danse !

Alors si la folle envie de vous trémousser vous démange n’hésitez pas, venez !Tout public

8 Rue des Capucins Châtel-sur-Moselle 88330 Vosges Grand Est +33 6 31 15 00 36

English :

Book the evening of March 21 and get your groove on! For one night only, Châtel-sur-Moselle Fortress has Saturday night fever, and like John Travolta, it’s all about the party. So don your best jeans, call up your friends and let’s get ready for a night of nostalgia!

The program includes music, dancing (and lots of it), quizzes, karaoke and much more… A refreshment bar and snacks will be available to refresh and satiate you after your swing.

And since you can’t monopolize the dancefloor either, the Libr?Action team and their DJ will be on hand to show you what real dancing is all about!

So if you’re itching to get your groove on, don’t hesitate to come along!

