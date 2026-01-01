Soirée 80’s Chez Paulette Pagney-derrière-Barine

Soirée 80’s Chez Paulette

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-01-24 22:00:00

2026-01-24

Viens, on va être bien !

Plongée dans l’ambiance survolté des années 80 Chez Paulette cheveux libres, tubes qu’on chante faux sans regret, déhanchés approximatifs mais assumés, et une seule règle … ne jamais quitter la piste avant le dernier tube.Tout public

English :

Come on, we’ll be fine!

Dive into Chez Paulette’s 80s vibe: loose hair, unapologetically out-of-tune hits, rough-but-assumed swaying, and just one rule … never leave the dancefloor before the last hit.

