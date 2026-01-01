Soirée 80’s Chez Paulette Pagney-derrière-Barine
Soirée 80’s Chez Paulette Pagney-derrière-Barine samedi 24 janvier 2026.
Soirée 80’s Chez Paulette
343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-01-24 22:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Viens, on va être bien !
Plongée dans l’ambiance survolté des années 80 Chez Paulette cheveux libres, tubes qu’on chante faux sans regret, déhanchés approximatifs mais assumés, et une seule règle … ne jamais quitter la piste avant le dernier tube.Tout public
343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@paulettepubrock.com
English :
Come on, we’ll be fine!
Dive into Chez Paulette’s 80s vibe: loose hair, unapologetically out-of-tune hits, rough-but-assumed swaying, and just one rule … never leave the dancefloor before the last hit.
L’événement Soirée 80’s Chez Paulette Pagney-derrière-Barine a été mis à jour le 2026-01-08 par MT TERRES TOULOISES