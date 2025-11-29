SOIRÉE 80’S DINER & DANCE FLOOR Agde

SOIRÉE 80’S DINER & DANCE FLOOR

Avenue Paul Balmigere Agde Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Soirée festive avec repas, uneorganisation du Comité des fêtes d’Agde, Cap d’Agde.

Soirée festive animée par Luca, chanteur et ses danseuses.

> Réservations Permanence du Comité des fêtes à l’Office du Tourisme d’Agde Place de la Belle Agathoise

Les jeudis 20 et 27 novembre de 10h à 12h

> Renseignements Comité des fêtes d’Agde/Cap d’Agde 06.81.07.43.29 06.46.71.43.81 .

Avenue Paul Balmigere Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 46 71 43 81 cfagde@gmail.com

English :

Festive evening with meal, organized by the Comité des fêtes d’Agde, Cap d’Agde.

German :

Festlicher Abend mit Essen, eine Organisation des Festkomitees von Agde, Cap d’Agde.

Italiano :

Serata di festa con pasto, organizzata dal Comité des fêtes d’Agde, Cap d’Agde.

Espanol :

Velada festiva con comida, organizada por el Comité des fêtes d’Agde, Cap d’Agde.

