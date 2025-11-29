SOIRÉE 80’S DINER & DANCE FLOOR Agde
SOIRÉE 80’S DINER & DANCE FLOOR Agde samedi 29 novembre 2025.
SOIRÉE 80’S DINER & DANCE FLOOR
Avenue Paul Balmigere Agde Hérault
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Soirée festive avec repas, uneorganisation du Comité des fêtes d’Agde, Cap d’Agde.
Soirée festive animée par Luca, chanteur et ses danseuses.
> Réservations Permanence du Comité des fêtes à l’Office du Tourisme d’Agde Place de la Belle Agathoise
Les jeudis 20 et 27 novembre de 10h à 12h
> Renseignements Comité des fêtes d’Agde/Cap d’Agde 06.81.07.43.29 06.46.71.43.81 .
Avenue Paul Balmigere Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 46 71 43 81 cfagde@gmail.com
English :
Festive evening with meal, organized by the Comité des fêtes d’Agde, Cap d’Agde.
German :
Festlicher Abend mit Essen, eine Organisation des Festkomitees von Agde, Cap d’Agde.
Italiano :
Serata di festa con pasto, organizzata dal Comité des fêtes d’Agde, Cap d’Agde.
Espanol :
Velada festiva con comida, organizada por el Comité des fêtes d’Agde, Cap d’Agde.
L'événement SOIRÉE 80'S DINER & DANCE FLOOR Agde a été mis à jour le 2025-11-20