Soirée 80’s et blind test au Charlie’s café Charlie’s café Montendre
Soirée 80’s et blind test au Charlie’s café Charlie’s café Montendre vendredi 6 mars 2026.
Soirée 80’s et blind test au Charlie’s café
Charlie’s café Avenue de Onda Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 21:30:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Soirée 80’s et blind test au Charlie’s café
.
Charlie’s café Avenue de Onda Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 05 00 66 charliescafernt@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
80’s party and blind test at Charlie’s café
L’événement Soirée 80’s et blind test au Charlie’s café Montendre a été mis à jour le 2026-03-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge