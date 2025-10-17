Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée 80’s Party Au Chevet de Saint Barnard Romans-sur-Isère vendredi 17 octobre 2025.

place Aux Herbes Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-10-17 19:30:00
fin : 2025-10-17

2025-10-17

Au Chevet de Saint Barnard renouvelle l’expérience de la soirée 80’s party!
place Aux Herbes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92  auchevetdesaintbarnard@gmail.com

English :

Au Chevet de Saint Barnard renews the 80’s party experience!

German :

Au Chevet de Saint Barnard erneuert die Erfahrung der 80er-Party!

Italiano :

Au Chevet de Saint Barnard ripete l’esperienza della festa anni ’80!

Espanol :

¡Au Chevet de Saint Barnard repite la experiencia de la fiesta de los 80!

L’événement Soirée 80’s Party Au Chevet de Saint Barnard Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-11 par Valence Romans Tourisme