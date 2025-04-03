Soirée 80s party Salle André Ravache Le Pouliguen
Soirée 80s party Salle André Ravache Le Pouliguen samedi 18 avril 2026.
Soirée 80s party
Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Soirée dansante 80s party au profit des jeunes sapeurs pompiers du Pouliguen.
Planches apéro en pré-réservation Gâteaux Bar
Dj EI CLEMZO
Les inscriptions se font par mail, par téléphone ou sur Hello Asso. .
Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 35 05 78 soireejsplepouliguen@gmail.com)
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L’événement Soirée 80s party Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT44