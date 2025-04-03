Soirée 80s party Salle André Ravache Le Pouliguen

Soirée 80s party

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Soirée dansante 80s party au profit des jeunes sapeurs pompiers du Pouliguen.

Planches apéro en pré-réservation Gâteaux Bar

Dj EI CLEMZO

Les inscriptions se font par mail, par téléphone ou sur Hello Asso. .

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 35 05 78 soireejsplepouliguen@gmail.com)

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L’événement Soirée 80s party Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT44