Soirée 80’s L’Oenvatrice Saint-Astier

Soirée 80’s

L’Oenvatrice 2 rue Lafayette Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Soirée années 80 animée par un DJ, tenues blanches uniquement.

Restauration sur place planches du réveillon, huîtres, vins & champagne.

Sur réservation. Places limitées.

19h, L’Oenovatrice.

L’Oenovatrice 05 53 04 67 75

Soirée années 80 animée par un DJ, tenues blanches uniquement.

Restauration sur place planches du réveillon, huîtres, vins & champagne.

Sur réservation. Places limitées.

19h, L’Oenovatrice.

L’Oenovatrice 05 53 04 67 75 .

L’Oenvatrice 2 rue Lafayette Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 04 67 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée 80’s

Come and enjoy an evening concert with BB Bloom from London,

Rock n’ Roll, soul, blues.

7pm, L’Oenovatrice bar & vins.

L’Oenovatrice 05 53 04 67 75

L’événement Soirée 80’s Saint-Astier a été mis à jour le 2025-12-18 par Vallée de l’Isle en Périgord