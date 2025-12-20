Soirée 80’s L’Oenvatrice Saint-Astier
Soirée 80’s L’Oenvatrice Saint-Astier mercredi 31 décembre 2025.
Soirée 80’s
L’Oenvatrice 2 rue Lafayette Saint-Astier Dordogne
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Soirée années 80 animée par un DJ, tenues blanches uniquement.
Restauration sur place planches du réveillon, huîtres, vins & champagne.
Sur réservation. Places limitées.
19h, L’Oenovatrice.
L’Oenovatrice 05 53 04 67 75
L’Oenvatrice 2 rue Lafayette Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 04 67 75
