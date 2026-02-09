Soirée 80’s Rue Louis Blériot Saint-Marcel

Soirée 80’s

Rue Louis Blériot Le Sweety Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Avis aux nostalgiques des boules à facettes et aux amateurs de tubes légendaires ! Le vendredi 20 février 2026, le restaurant Sweety à Saint-Marcel vous invite à remonter le temps pour une soirée 100% années 80.

Préparez-vous à enflammer la piste de danse au rythme des plus grands classiques mixés par DJ Vincent.C. .

Rue Louis Blériot Le Sweety Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 52 72 74 39

