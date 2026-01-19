Soirée 80s Salle Pierre Thomas Saint-Maurice-en-Rivière
Soirée 80s
Salle Pierre Thomas 46 Grande Rue Saint-Maurice-en-Rivière Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07 23:30:00
Graines de Malice organise sa soirée 80s le samedi 7 février à 20h ! Au menu apéro, croziflette et dessert. Le repas est à 22€ pour les adultes et à 12€ pour les enfants. Vente à emporter possible 15€ la part (plat+dessert)
Réservation obligatoire grainesdemaliceape@gmail.com .
Salle Pierre Thomas 46 Grande Rue Saint-Maurice-en-Rivière 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté grainesdemaliceape@gmail.com
