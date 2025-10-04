Soirée 80’s Thiron-Gardais

Soirée 80’s Thiron-Gardais samedi 4 octobre 2025.

Thiron-Gardais Eure-et-Loir

Début : 2025-10-04 20:00:00

2025-10-04

Venez danser sur des chansons classiques des années 80 lors de la soirée 80’S organisée par le Comité des fêtes de Thiron-Gardais le samedi 4 octobre 2025 à 20h à la salle des fêtes.

Soirée animée par l’orchestre Equinoxe.

Menu food truck crêpe (sur réservation).

Réservation conseillée

Thiron-Gardais 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 46 02 71 14

English :

Come and dance to classic songs from the 80s at the 80’S party organized by the Comité des fêtes de Thiron-Gardais on Saturday, October 4, 2025 at 8pm in the Salle des fêtes.

Entertainment by the Equinoxe orchestra.

Food truck crêpe menu (reservation required).

Reservations recommended

German :

Tanzen Sie zu klassischen Liedern aus den 80er Jahren bei der 80’S-Nacht, die vom Festkomitee Thiron-Gardais am Samstag, den 4. Oktober 2025 um 20 Uhr im Festsaal organisiert wird.

Der Abend wird vom Orchester Equinoxe moderiert.

Menü Food Truck Crêpe (auf Reservierung).

Reservierung empfohlen

Italiano :

Venite a ballare le canzoni classiche degli anni ’80 alla festa degli anni ’80 organizzata dal Comité des fêtes de Thiron-Gardais sabato 4 ottobre 2025 alle 20.00 nella sala del villaggio.

Animazione a cura del gruppo Equinoxe.

Menù di crêpe a cura del Food Truck (su prenotazione).

Prenotazione consigliata

Espanol :

Ven a bailar las canciones clásicas de los años 80 en la fiesta de los 80 organizada por el Comité des fêtes de Thiron-Gardais el sábado 4 de octubre de 2025 a las 20.00 h en la sala del pueblo.

Animación a cargo del grupo Equinoxe.

Menú de crepes a cargo de un food truck (previa reserva).

Se recomienda reservar

