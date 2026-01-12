Soirée 90-2000 acte 8 Charleville-Mézières
Soirée 90-2000 acte 8
75 Forest Avenue 75, avenue Forest Charleville-Mézières Ardennes
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Prochain rendez-vous pour les aficionados des années 90’s 2000 le samedi 07 MARS 2026 !!!Animation par le DJ CHRIS pour une ambiance de folie.Ouverture des portes 21h30Parking 75 ferméVestiaire gratuitBilletterie
75 Forest Avenue 75, avenue Forest Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 00 00
English :
Next appointment for aficionados of the 90’s 2000’s on Saturday 07 MARCH 2026!!!DJ CHRIS will provide the entertainment for a crazy atmosphere.Doors open 9:30 pmParking 75 closedFree cloakroomBilletterie
