Soirée 90-2000 DJ JEEP! Pouillon

Soirée 90-2000 DJ JEEP!

Hall des sports Pouillon Landes

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Années 90-2000 avec DJ Jeep, avec restauration rapide, jeux d’arcades. Venez déguisé si vous le souhaitez pour un retour dans le temps, bonne ambiance assurée! 5€ l’entrée, gratuit pour les moins de 15 ans

Hall des sports Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine

90s-2000s with DJ Jeep, fast food, arcade games. Come in disguise if you like for a trip back in time, with a great atmosphere guaranteed! 5? admission, free for under-15s

