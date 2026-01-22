Soirée 90-2000 DJ JEEP! Pouillon
Hall des sports Pouillon Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
2026-01-31
Soirée Années 90-2000 avec DJ Jeep, avec restauration rapide, jeux d’arcades. Venez déguisé si vous le souhaitez pour un retour dans le temps, bonne ambiance assurée! 5€ l’entrée, gratuit pour les moins de 15 ans .
Hall des sports Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 04 64 06 apel.notredamepouillon@gmail.com
English :
90s-2000s with DJ Jeep, fast food, arcade games. Come in disguise if you like for a trip back in time, with a great atmosphere guaranteed! 5? admission, free for under-15s
L’événement Soirée 90-2000 DJ JEEP! Pouillon a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Pays d’Orthe et Arrigans