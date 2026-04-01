Soirée 90′ Saint-Crépin-et-Carlucet
Soirée 90′ Saint-Crépin-et-Carlucet samedi 18 avril 2026.
Saint-Crépin-et-Carlucet
Soirée 90′
Foyer rural Saint-Crépin-et-Carlucet Dordogne
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
L’amicale laïque de Saint-Crépin-Carlucet organise une soirée années 90 le samedi 18 avril à 19h30 au foyer rural. DJ, ambiance festive et apéro offert si déguisé. Menu à 22€ (10€ enfants). Réservations amicalaiquestcrepin@gmail.com
ou 06 86 40 78 92.
L’amicale laïque de Saint-Crépin-Carlucet vous invite à une soirée festive sur le thème des années 90, le samedi 18 avril à partir de 19h30 au foyer rural.
Plongez dans l’ambiance rétro avec une animation DJ, une piste de danse et une atmosphère conviviale. Venez déguisé pour profiter d’un apéritif offert.
Côté restauration, un menu complet à 22€ vous est proposé salade printanière, couscous, tarte pomme crumble et café (10€ pour les enfants de moins de 12 ans).
Réservations amicalaiquestcrepin@gmail.com
ou auprès de Caroline au 06 86 40 78 92. .
Foyer rural Saint-Crépin-et-Carlucet 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 40 78 92 amicalaiquestcrepin@gmail.com
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English : Soirée 90′
The Amicale laïque de Saint-Crépin-Carlucet is organizing a 90s party on Saturday, April 18 at 7.30pm at the foyer rural. DJ, festive atmosphere and free aperitif if you dress up. Menu: 22? (10? for children). Reservations: amicalaiquestcrepin@gmail.com
or 06 86 40 78 92.
L’événement Soirée 90′ Saint-Crépin-et-Carlucet a été mis à jour le 2026-04-11 par OT du pays de Fénelon
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