Soirée 90’s, à La Pie René Restaurant La Pie René Morlanne vendredi 29 août 2025.

Restaurant La Pie René 4350 route d’Arthez Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Alerte nostalgie ! DERNIÈRE SOIRÉE AVANT LA RENTRÉE !

Blind test 90’s & 2000’s

Dress code look rétro (plus c’est kitsch, mieux c’est ✨)

Cocktails, bonne bouffe + vibes nostalgiques à gogo

Nokia chargé. Discman prêt. MTV Hit dans la tête.

On danse comme si MSN et Skyblog existaient encore ! .

Restaurant La Pie René 4350 route d’Arthez Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 96 73

L’événement Soirée 90’s, à La Pie René Morlanne a été mis à jour le 2025-08-14 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran