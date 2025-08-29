Soirée 90’s, à La Pie René Restaurant La Pie René Morlanne
Restaurant La Pie René 4350 route d’Arthez Morlanne Pyrénées-Atlantiques
Alerte nostalgie ! DERNIÈRE SOIRÉE AVANT LA RENTRÉE !
Blind test 90’s & 2000’s
Dress code look rétro (plus c’est kitsch, mieux c’est ✨)
Cocktails, bonne bouffe + vibes nostalgiques à gogo
Nokia chargé. Discman prêt. MTV Hit dans la tête.
On danse comme si MSN et Skyblog existaient encore ! .
Restaurant La Pie René 4350 route d’Arthez Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 96 73
