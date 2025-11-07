Soirée 90’s et 2000’s au restaurant Le Palun Restaurant Le Palun Marignane

Soirée 90’s et 2000’s au restaurant Le Palun Restaurant Le Palun Marignane vendredi 7 novembre 2025.

Soirée 90’s et 2000’s au restaurant Le Palun

Vendredi 7 novembre 2025.

– Avec formule repas à partir de 19h30.

– Sans à partir de 21h30. Restaurant Le Palun Allée de la Palun Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Envie de passer une bonne soirée musicale les pieds sous la table ? Rendez-vous au Palun. Au programme les années 90 et 2000.

Mix by DJ Doumé.

A ne pas manquer ! Venez nombreux !

.

Restaurant Le Palun Allée de la Palun Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 73 67 76 daluzeau.aurelien@neuf.fr

English :

Fancy a musical evening with your feet under the table? Go to the Palun. On the program: the 90s and 2000s.

Mix by DJ Doumé.

Not to be missed! Come one, come all!

German :

Haben Sie Lust, einen schönen musikalischen Abend mit den Füßen unter dem Tisch zu verbringen? Dann gehen Sie ins Palun. Auf dem Programm: die 90er und 2000er Jahre.

Mix von DJ Doumé.

Das sollten Sie nicht verpassen! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Avete voglia di una serata musicale con i piedi sotto il tavolo? Allora recatevi al Palun. In programma: anni ’90 e 2000.

Mix di DJ Doumé.

Da non perdere! Venite uno, venite tutti!

Espanol :

¿Le apetece una velada musical con los pies bajo la mesa? Acércate al Palun. En el programa: los años 90 y 2000.

Mezcla de DJ Doumé.

No se lo pierda Vengan todos

L’événement Soirée 90’s et 2000’s au restaurant Le Palun Marignane a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de Marignane