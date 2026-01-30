Soirée 90’s to 2K avec Pimp my night et Lady Rocks à la Communale St-Ouen Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Retour direct dans les années où chaque son devenait un hit, où MTV dictait la loi et où Star Academy faisait chanter toute une génération devant sa télé. Pimp My Night, c’est la machine à remonter le temps qui électrise la soirée et fait sauter toutes les générations sur le dancefloor.

De la pop ultra catchy de Britney Spears, Jennifer Lopez ou Shakira, au R’n’B et rap US de Beyoncé, Justin Timberlake, 50 Cent ou Eminem, sans oublier le rock qui tabasse de Sum 41, Nirvana ou Linkin Park, jusqu’aux pépites électro signées Daft Punk, Modjo ou Gala : ici, toutes tes playlists coupables sont assumées. Et célébrées.

Et quand débarque le medley français, c’est fini pour la retenue : Tragédie, Diam’s, Yannick, K-Maro, Tribal King, Ophélie Winter… ça chante fort, ça danse sans filtre, ça se lâche comme en 2002.

Sur scène, un crew lillois bien affûté : 4 musicien·ne·s (guitare, basse, batterie, clavier), une chanteuse, un chanteur, lookés comme à l’époque — Buffalo aux pieds, bombers flashy, vans à damier. La mode du début du millénaire, version live et décomplexée.

Retour vers le futur… version années 90–2000. À Communale Saint-Ouen, on ressort les tubes qui collent encore à la tête, les refrains que tu connais par cœur (même si tu dis le contraire) et les looks qu’on croyait oubliés. Spoiler : ils ne l’étaient pas.

Le vendredi 13 février 2026

de 19h30 à 23h00

gratuit sous condition

gratuit sous inscription

Tout public.

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine



