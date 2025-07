SOIRÉE 90’S VS 2000’S Béziers

Lieu-dit Vaisseries Béziers Hérault

Au cœur du parc centenaire du Château Vaisseries, Laurent Pepper vous propose une soirée « 90’s vs 2000’s »!

Entrée libre Réservation conseillée. .

Lieu-dit Vaisseries Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 69 61 98 96

English :

In the heart of Château Vaisseries’ century-old park, Laurent Pepper invites you to an evening of « 90’s vs. 2000’s »!

German :

Im Herzen des hundertjährigen Parks des Château Vaisseries lädt Laurent Pepper Sie zu einer 90er Jahre vs. 2000er Jahre Party ein!

Italiano :

Nel cuore del parco secolare di Château Vaisseries, Laurent Pepper vi invita a una serata « anni ’90 vs anni 2000 »!

Espanol :

En el corazón de los terrenos centenarios del Château Vaisseries, Laurent Pepper le invita a una velada de « 90’s vs 2000’s »

