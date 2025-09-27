Soirée à de Clôturer Panzoult

Soirée à de Clôturer Panzoult samedi 27 septembre 2025.

Le Pressoir Panzoult Indre-et-Loire

Tarif : 28 EUR

Début : Samedi 2025-09-27

C’est la soirée de clôture ! Le Domaine Grosbois et La Table du Pressoir mettent le paquet ! Du cochon à la broche, des lumières, de la fantaisie, de la joie et…les Scouts Sauvages du Bœuf à 1000 Pattes qui viennent vous ambiancer. Au menu, des chansons à déguster collectivement. Le public choisit les titres dans un cahier qui compile des chansons issues du patrimoine populaire et tout le monde chante en cœur ! Une dernière soirée à ne surtout pas manquer ! 28 .

Le Pressoir Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 66 87

English :

It’s closing night! Domaine Grosbois and La Table du Pressoir are pulling out all the stops! Pig on a spit, lights, fantasy, joy? and the Scouts Sauvages du B?uf à 1000 Pattes will be there to entertain you. On the menu: songs for all to enjoy together.

German :

Es ist der Abschlussabend! Die Domaine Grosbois und La Table du Pressoir setzen alles auf eine Karte! Ein Schwein am Spieß, Lichter, Fantasie, Freude und … die Wilden Pfadfinder von B?uf à 1000 Pattes, die Sie in Stimmung bringen werden. Auf dem Menü stehen Lieder, die man gemeinsam genießen kann.

Italiano :

È la serata di chiusura! Il Domaine Grosbois e La Table du Pressoir danno il meglio di sé! Maiale allo spiedo, luci, fantasia, allegria e gli Scout Sauvages di B?uf à 1000 Pattes saranno lì per intrattenervi. Il menù prevede canzoni per divertirsi tutti insieme.

Espanol :

¡Es la noche de clausura! El Domaine Grosbois y La Table du Pressoir se lo ponen todo en bandeja Cerdo al asador, luces, fantasía, alegría… y los Scouts Sauvages de B?uf à 1000 Pattes estarán allí para entretenerle. En el menú: canciones para disfrutar todos juntos.

