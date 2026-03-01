Soirée A Friehjohr fer unseri Sproch

19-21 rue du Durrenrain Riespach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Lecture de textes et poèmes, prestations de la fanfare, et seconde partie de la soirée animée par le groupe pop-folk alsacien Babusk. Petite restauration sucrée et salée

Comme traditionnellement, la première partie de la soirée sera consacrée à la lecture de textes et de poèmes qui alternerons avec la prestation de notre fanfare.

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous accueillerons le groupe Babusk pour animer la seconde partie de la soirée. 0 .

19-21 rue du Durrenrain Riespach 68640 Haut-Rhin Grand Est

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English :

Readings of texts and poems, performances by the brass band, and the second part of the evening entertained by the Alsatian pop-folk group Babusk. Sweet and savoury snacks

L’événement Soirée A Friehjohr fer unseri Sproch Riespach a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme du Sundgau