Soirée à la bibliothèque de Rieux-Volvestre ! Bibliothèque municipale Rieux-Volvestre

Soirée à la bibliothèque de Rieux-Volvestre ! Vendredi 3 octobre, 20h00 Bibliothèque municipale Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T20:00:00 – 2025-10-03T22:00:00

Venez découvrir la bibliothèque en nocturne et jouer en famille ou entre amis aux jeux de société…Pour passer une belle soirée conviviale !

Bibliothèque municipale 1 rue de l’Ort 31310 Rieux-Volvestre Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie 0561984200 http://www.mairie-rieux-volvestre.fr

