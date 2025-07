SOIRÉE À LA CABANE D’HÉRIC NUÉE & MUY Mons

SOIRÉE À LA CABANE D’HÉRIC NUÉE & MUY

Route Gorges d’Heric Mons Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-07-24

fin : 2025-07-24

2025-07-24

Soirée en 2 parties Live ceremonie electroniqe suivi d’un Dj-set electro

.

Route Gorges d’Heric Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 95 06 05

English :

2-part evening Live ceremonie electroniqe followed by an electro DJ-set

German :

Abend in 2 Teilen Live ceremonie electroniqe gefolgt von einem Dj-set electro

Italiano :

Serata in 2 parti Cerimonia elettronica dal vivo seguita da un DJ-set electro

Espanol :

Noche en 2 partes Ceremonia electrónica en directo seguida de un DJ-set de música electrónica

