SOIRÉE A LA CAVE DE SAINT-CHINIAN Saint-Chinian

Chemin de Sorteilho Saint-Chinian Hérault
Marché des producteurs à la cave de Saint-Chinian
Marché de producteurs de 10h à 18h au caveau
Bar à vins en libre accès de 19h à 00h00
Feu d’artifices
Soirée neige et projections lumineuses
Animation musicale DJ Franck M
Repas (salade gésiers/tartiflette/tarte myrtilles)
25 euros le repas avec un verre de vin offert
réservation obligatoire en ligne ou par téléphone au 04 67 38 28 40
Chemin de Sorteilho Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 28 40
English :
Farmers’ market at the Saint-Chinian winery
Producers’ market from 10am to 6pm at the cellar
Open-access wine bar from 7pm to midnight
Fireworks display
Snow evening and light projections
Musical entertainment by DJ Franck M
Meal (gizzard salad/tartiflette/blueberry tart)
25 euros per meal with complimentary glass of wine
reservation required online or by phone 04 67 38 28 40
German :
Erzeugermarkt in der Weinkellerei von Saint-Chinian
Bauernmarkt von 10:00 bis 18:00 Uhr im Weinkeller
Frei zugängliche Weinbar von 19h bis 00h00
Feuerwerk
Abend mit Schnee und Lichtprojektionen
Musikalische Unterhaltung DJ Franck M
Mahlzeit (Geflügelsalat/Tartiflette/Blaubeerkuchen)
25 Euro pro Mahlzeit mit einem kostenlosen Glas Wein
reservierung erforderlich online oder telefonisch u
Italiano :
Mercato contadino presso la cantina di Saint-Chinian
Mercato dei produttori dalle 10.00 alle 18.00 in cantina
Enoteca aperta dalle 19.00 alle 24.00
Spettacolo pirotecnico
Serata di neve e proiezioni luminose
Intrattenimento musicale a cura del DJ Franck M
Pasto (insalata di ventresca/tartiflette/torta di mirtilli)
25 euro a pasto con un bicchiere di vino in omaggio
prenotazione obbligatoria online o per telefono al numero 04 67 38 28 40
Espanol :
Mercado de productores en la bodega de Saint-Chinian
Mercado de productores de 10.00 a 18.00 h en la bodega
Bar de vinos de libre acceso de 19:00 a 24:00 horas
Castillo de fuegos artificiales
Noche de nieve y proyecciones de luz
Animación musical a cargo del DJ Franck M
Comida (ensalada de mollejas/tartiflette/tarta de arándanos)
25 euros por comida con una copa de vino de cortesía
reserva obligatoria en línea o por teléfono al 04 67 38 28 40
