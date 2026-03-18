Soirée à la découverte des chauve-souris Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson

Soirée à la découverte des chauve-souris

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24 21:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Dans le cadre de la Semaine de la Terre, partez à la découverte des chauve-souris !

En compagnie d’un naturaliste passionné, partez à la rencontre des chauves-souris qui peuplent vos nuits.

Après une courte présentation en salle pour mieux comprendre leur mode de vie, leurs super-pouvoirs et les menaces qui pèsent sur elles, partez en balade à la tombée de la nuit pour tenter de les observer… et surtout de les écouter grâce à un détecteur à ultrasons !

Une expérience conviviale, enrichissante et pleine de surprises, pour petits et grands.

Gratuit sur inscription au 03 83 84 09 09

Prévoir un vêtement chaud pour la partie en extérieurTout public

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Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

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English :

As part of Earth Week, discover bats!

Accompanied by an enthusiastic naturalist, discover the bats that inhabit your nights.

After a short indoor presentation to help you better understand their way of life, their superpowers and the threats they face, go for a walk at dusk to try and observe them… and above all, to listen to them using an ultrasound detector!

A friendly, rewarding experience full of surprises, for young and old alike.

Free with registration on 03 83 84 09 09

Bring warm clothing for the outdoor part

L’événement Soirée à la découverte des chauve-souris Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-03-18 par OT PONT A MOUSSON