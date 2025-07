SOIRÉE À LA DECOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS VAL’CAFÉ Valcabrère

Début : 2025-07-31 20:00:00

fin : 2025-07-31 22:00:00

2025-07-31

Une soirée pour lever le voile sur le monde fascinant des chauves-souris !

Projection du film « une vie de Grand Rhinolophe »,

Balade au crépuscule pour observer et écouter ces discrets mammifères,

La soirée d’achèvera par un moment d’échange convicial au Val’Café.

Une activité familiale pour découvrir autrement la nature nocturne !

Animée par l’AREMIP (Association pour la Recherche sur l’Environnement en Midi-Pyrénées). .

VAL’CAFÉ 4 Lieu-dit La Carrere Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 49 60 aremip2@gmail.com

English :

An evening to unveil the fascinating world of bats!

German :

Ein Abend, um den Schleier über der faszinierenden Welt der Fledermäuse zu lüften!

Italiano :

Una serata per scoprire l’affascinante mondo dei pipistrelli!

Espanol :

Una velada para descubrir el fascinante mundo de los murciélagos

