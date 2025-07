Soirée à la découverte des papillons nocturnes Trévières

Soirée à la découverte des papillons nocturnes Trévières vendredi 18 juillet 2025.

Soirée à la découverte des papillons nocturnes

Mairie de Trévières Trévières Calvados

Début : 2025-07-18 20:30:00

fin : 2025-07-18 23:00:00

2025-07-18

Après avoir suivi une présentation en salle à destination d’un public familial, les participants découvriront un système de piégeage lumineux attractif et apprendront à reconnaître quelques espèces à l’aide d’un guide d’identification de terrain.

Sortie organisée par la commune de Trévières en partenariat avec le GRETIA et le Parc Naturel Régional des marais du Cotentin et du Bessin.

Mairie de Trévières Trévières 14710 Calvados Normandie +33 2 31 22 50 44 secretariat@ville-trevieres.fr

English : Soirée à la découverte des papillons nocturnes

After an indoor presentation aimed at a family audience, participants will discover an attractive light trapping system and learn to recognize a few species with the help of a field identification guide.

Organized by the commune of Trévières in partnership with GRETIA and the Parc Naturel Régional des marais du Cotentin et du Bessin.

German : Soirée à la découverte des papillons nocturnes

Nach einer Präsentation im Saal, die sich an ein Familienpublikum richtet, entdecken die Teilnehmer ein attraktives Lichtfangsystem und lernen, einige Arten mithilfe eines Feldbestimmungsleitfadens zu erkennen.

Der Ausflug wurde von der Gemeinde Trévières in Zusammenarbeit mit GRETIA und dem Parc Naturel Régional des marais du Cotentin et du Bessin organisiert.

Italiano :

Dopo una presentazione al chiuso rivolta a un pubblico familiare, i partecipanti scopriranno un attraente sistema di cattura luminosa e impareranno a riconoscere diverse specie con l’aiuto di una guida all’identificazione sul campo.

Organizzato dal comune di Trévières in collaborazione con GRETIA e il Parc Naturel Régional des marais du Cotentin et du Bessin.

Espanol :

Tras una presentación en sala dirigida a un público familiar, los participantes descubrirán un atractivo sistema de trampas luminosas y aprenderán a reconocer varias especies con ayuda de una guía de identificación sobre el terreno.

Organizado por el ayuntamiento de Trévières en colaboración con GRETIA y el Parc Naturel Régional des marais du Cotentin et du Bessin.

