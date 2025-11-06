Soirée à la maison de la région à Figeac, chronique japonaise Duo lecture-flûte Figeac

Soirée à la maison de la région à Figeac, chronique japonaise Duo lecture-flûte

Maison de la région, gare de Figeac Figeac Lot

Début : 2025-11-06 18:30:00

2025-11-06

Par cette chronique japonaise, la maison de la région vous propose dans le cadre de la quinzaine du Japon en Occitanie, un duo lecture-flûte Shakuhachi des textes de Nicolas Bouvier

Textes choisis de Nicolas Bouvier lus par Irène Brunet accompagnée à la flûte japonaise par Thomas Goulpeau, et une lecture musicale, un moment de partage pour découvrir ou redécouvrir un grand auteur et partir en voyage vers un Japon d’une autre époque au son du shakuhachi.

Maison de la région, gare de Figeac Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 61 33 48 40 maisonregion.figeac@laregion.fr

English :

As part of the Quinzaine du Japon en Occitanie (Japanese Fortnight in Occitania), the Maison de la Région presents this Japanese chronicle with a Shakuhachi reading-flute duet of texts by Nicolas Bouvier

Selected texts by Nicolas Bouvier read by Irène Brunet, accompanied on the Japanese flute by Thomas Goulpeau, and a musical reading, a moment of sharing to discover or rediscover a great author and set off on a journey to a Japan of another era to the sound of the shakuhachi.

German :

Mit dieser japanischen Chronik schlägt Ihnen das Haus der Region im Rahmen der zwei Wochen Japan in Okzitanien ein Duo aus Lesung und Shakuhachi-Flöte der Texte von Nicolas Bouvier vor

Ausgewählte Texte von Nicolas Bouvier, gelesen von Irène Brunet, begleitet von Thomas Goulpeau auf der japanischen Flöte, und eine musikalische Lesung. Ein gemeinsamer Moment, um einen großen Autor zu entdecken oder wiederzuentdecken und sich zum Klang der Shakuhachi auf eine Reise in ein Japan aus einer anderen Epoche zu begeben.

Italiano :

Nell’ambito della Quinzaine giapponese in Occitania, la Maison de la Région vi propone questa cronaca giapponese con un duetto di lettura al flauto shakuhachi di testi di Nicolas Bouvier

Testi selezionati di Nicolas Bouvier letti da Irène Brunet accompagnata al flauto giapponese da Thomas Goulpeau, e una lettura musicale, un momento di condivisione per scoprire o riscoprire un grande autore e partire per un viaggio in un Giappone d’altri tempi al suono dello shakuhachi.

Espanol :

En el marco de la Quincena japonesa en Occitania, la Maison de la Région le propone esta crónica japonesa con un dúo de lectura de textos de Nicolas Bouvier con flauta Shakuhachi

Textos seleccionados de Nicolas Bouvier leídos por Irène Brunet acompañada a la flauta japonesa por Thomas Goulpeau, y una lectura musical, un momento de compartir para descubrir o redescubrir a un gran autor y emprender un viaje a un Japón de otra época al son del shakuhachi.

