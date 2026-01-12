Soirée à la Mandarine ! La Mandarine Le Chambon-sur-Lignon

Soirée à la Mandarine !

La Mandarine 2, route de Tence Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Entrée, plat et dessert.

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Soirée spéciale réouverture autour d’un menu Cochon du Plateau.

English :

Special re-opening evening with a Cochon du Plateau menu.

